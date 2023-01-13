السوداني والرئيس الألماني يبحثان توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس مجلس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة، توطيد العلاقات الثنائية بين العراق وألمانيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "السوداني، التقى صباح اليوم، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى ألمانيا التي وصلها أمس الخميس".

وأضاف البيان أن "اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتابع: "وشهد اللقاء البحث في آليات التعاون المتبادل بين البلدين الصديقين، وسبل تطويره وتوسعته في مختلف مجالات الاقتصاد والطاقة، بما يسهم في تعزيز مصالح البلدين وازدهار شعبيهما".