البحرين تتعادل مع الكويت وتبلغ نصف النهائي من الصدارة

أربيل (كوردستان 24)- بلغ حامل اللقب المنتخب البحريني الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج 25 بعدما تربع على صدارة ترتيب المجموعة الثانية إثر تعادله مع نظيره الكويتي المنقوص 1-1 الجمعة، على استاد جذع النخلة في البصرة مع ختام منافسات الجولة الثالثة الأخيرة.

تقدمت البحرين عبر مهدي حميدان (26)، وعادل للكويت شبيب الخالدي (45).

وشهدت المباراة طرد الكويتي حمد القلاف لحصوله على بطاقة صفراء ثانية (68).

ورفعت البحرين رصيدها في الصدارة إلى 7 نقاط، متقدمة بفارق 3 نقاط عن المنتخب القطري المتعادل مع نظيره الإماراتي متذيل الترتيب بالنتيجة ذاتها، فيما حلّت الكويت في المركز الثالث بفارق المواجهة المباشرة مع "العنابي" بعد خسارتها أمامه صفر-2 في الجولة الأولى.

وبدأت المباراة سريعة من جانب الأزرق الذي حاول الوصول إلى مرمى المنتخب البحريني مبكراً لافتتاح التسجيل عبر شبيب الخالدي ووعيد الرشيدي.

ومن جانبه لعب المنتخب البحريني بطريقته المعتادة محاولاً السيطرة على منطقة العمليات معتمداً على لاعبيه علي حرم وكميل الأسود ومهدي عبداللطيف ومهدي حميدان ومحمد جاسم مرهون وفي المقدمة المهاجم الشاب حمزة عبدالله.

وخطف لاعبو البحرين هدف السبق بعد تمريرات بينية مستغلين الثغرات الدفاعية في صفوف مدافعي الكويت، فوصلت الكرة إلى سيد ضياء سعيد لعبها أرضية داخل منطقة الجزاء وتابعها مهدي حميدان على يسار الحارس سليمان عبدالغفور (26).

ومن هجمة مرتدة، انطلق حمزة عبدالله من الجبهة اليمنى ولعب الكرة عرضية وصلت إلى مهدي عبداللطيف الذي سددها خارج المرمى (31).

وأهدر كميل الأسود فرصة محققة لتعزيز النتيجة بعد توغل مهدي حميدان من الجهة اليمنى وكرة بينية وصلت إلى كميل القادم من الخلف سددها باتجاه المرمى ولكن سليمان عبدالغفور أبعدها ببراعة (35).

ووسط غفلة من لاعبي البحرين، تلقى شبيب الخالدي تمريرة عرضية من الجهة اليمنى ارتمى لها الخالدي بين مدافعي البحرين ولعبها رأسية في المرمى فارضاً التعادل قبل نهاية الشوط الأول (45).

سدد مهدي كرة مرتدة من الدفاع بعد ركلة ركنية نفذها مهدي حميدان، وصلت إلى عبداللطيف الذي تابعها فوق العارضة (61).

وتألق الحارس الكويتي سليمان عبدالغفور بعد إبعاده كرة البديل عبدالله يوسف أرضية بعد تمريرة من سيد ضياء سعيد (78).

ولاحت فرصة ثمينة للكويت بعد الكرة التي لعبها البديل علي خلف لترتد من العارضة إلى خارج الملعب (81).