اقتصاد

حكومة الإقليم تبني أطول جسر في كوردستان والعراق في إدارة كرميان المستقلة

وأكدت الدائرة أنه "حتى الآن تم الانتهاء من ما نسبته 50% من أعمال بناء الجسر"
author_image أحمد حاجي
حكومة كوردستان تبني أطول جسر في كوردستان والعراق في إدارة كرميان المستقلة
حكومة كوردستان تبني أطول جسر في كوردستان والعراق في إدارة كرميان المستقلة
کوردستان أطول جسر إدارة كرميان المستقلة دائرة الإعلام والمعلومات طريق إستراتيجي

أربيل (كوردستان 24)- تواصل التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان جهودها لبناء بنية تحتية قوية لإقليم كوردستان، وفي هذا الإطار تنفذ أهم مشروع لطريق استراتيجي في إدارة كرميان المستقلة.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "جسر آوه خيري هو جزء من مشروع طريق كلار – دربنديخان، حيث يربط إدارة كرميان المستقلة بمحافظة السليمانية، وبهذا سيتم بناء أطول جسر في إقليم كوردستان والعراق".

من جانبه قال مدير الطرق في إدارة كرميان المستقلة عدنان خليل في تصريح لدائرة الإعلام والمعلومات، "يتم بناء الجسر ضمن مشروعٍ مهم"، مؤكداً أنه "جزءٌ من مشروع إستراتيجي يتم تنفيذه في إدارة كرميان".

وتابع "لكن بسبب الأزمة المالية العمل فيه ليس بالمستوى المطلوب، حيث لا يزال العمل فيه يجري ببطء إلى حد ما".

وأضاف خليل "يتكون الجسر من 38 مصدراً بطول 1200 متر وجانبين على كل طرف وبعرض ستة ونصف متر وبارتفاع 18 متراً، فيما تنغرس الأعمدة الساندة للجسر بعمق 14 متراً تحت الأرض".

وأكدت الدائرة أنه "حتى الآن تم الانتهاء من ما نسبته 50% من أعمال بناء الجسر، وعند إكتماله بنسبة 100% سيكون أطول جسرٍ في كوردستان والعراق".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف