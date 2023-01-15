بسبب العواصف المستمرة.. بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا بسبب العواصف التي تجتاحها منذ 27 كانون الأول/ديسمبر وأسفرت عن مقتل 19 شخصا على الأقل.

وتتوقع الأرصاد الجوية المحلية أن تزداد الأحوال الجوية سوءا الأحد والاثنين.

وتسببت العواصف بإحداث فيضانات وانقطاعا في الكهرباء وانهيارات طينية وعمليات إجلاء وإغلاقا للطرق.

وتضمن بيان صادر عن البيت الأبيض أن جو بايدن أمر بتقديم مساعدات فدرالية للسكان في جميع أنحاء الولاية، ليتمكنوا من إصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة التي تضرب الولايات منذ 27 كانون الأول/ديسمبر، وأدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانزلاقات طينية.

واجتاحت أمطار غزيرة وثلوج في الجبال السبت العديد من مناطق الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان، والتي باتت تربتها مشبعة بالمياه لدرجة تمنع امتصاص المزيد من الأمطار.

ووفق الأرصاد الجوية الوطنية يُتوقع سقوط أمطار غزيرة جديدة الاثنين. و"فيضانات كارثية" في الوادي السفلي لنهر ساليناس، وهي منطقة زراعية مهمة جنوب خليج سان فرنسيسكو.

وطالت الأضرار خطوط التيار الكهربائي، بينما غمرت المياه الحقول والطرقات.

وفي السياق، حذر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم في مؤتمر صحافي من أن "الأمر لم ينتهِ"، مشيرا إلى أنه حتى لو تراجعت غزارة الأمطار، إلا أن التربة غارقة بالمياه ولا يزال هناك خطر كبير بحدوث فيضانات.

وإدراكا منه لإرهاق سكان كاليفورنيا بعد عدّة أسابيع من هطول الأمطار، قال "أناشد الجميع الحفاظ على اليقظة والمنطق خلال الساعات الـ24 إلى 48 المقبلة".

وبينما تصعب إقامة صلة مباشرة بين سلسلة العواصف هذه وتغير المناخ، يعتبر العلماء أن الاحترار يزيد من تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة.

ومع ذلك، فإن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسابيع القليلة الماضية لن تكون كافية لحل أزمة الجفاف الذي يضرب هذه الولاية الواقعة في الغرب الأمريكي بشدة منذ عقدين.