سیاسة

السوداني "يؤيد" بقاء القوات الأمريكية في العراق إلى أجل غير مسمى

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رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
العراق العراق السوداني

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة نشرتها اليوم الأحد أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "دافع" عن وجود قوات أمريكية في بلاده، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً لانسحابها.

ونقلت الصحيفة عن السوداني قوله إن الحاجة للقوات الأجنبية "لا تزال قائمة"، مشيراً إلى أن القضاء على تنظيم داعش يحتاج إلى المزيد من الوقت.

وتابع "داخل العراق لا نحتاج إلى قوات قتالية"، مشيراً إلى دور الولايات المتحدة في تقديم المساعدة التدريب والمشورة للقوات العراقية والاستخبارات في مطاردة داعش".

كذلك أضاف أن "العراق يود علاقات مماثلة مع واشنطن لما تتمتع به المملكة العربية السعودية وغيرها من منتجي النفط والغاز في الخليج العربي".

وقال عن نهج دول الخليج "نحن نسعى لتحقيق ذلك"، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "مختلف عن الرؤساء الآخرين لأنه يعرف الوضع في العراق تماماً".

وأشار السوداني إلى أنه يخطط لإرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين الشهر المقبل.

ومضى يقول إنه لا يرى أنه من المستحيل أن يكون للعراق علاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة.

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