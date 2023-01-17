هولندا تعتقل شخصاً يشتبه بأنه "مسؤول أمني" في داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلن ممثلو الادعاء في هولندا الثلاثاء توقيف رجل يشتبه بأنه مسؤول أمني في صفوف تنظيم داعش كان ينشط في محيط مخيم اليرموك للاجئين جنوب دمشق، وداخله.

وقالت النيابة إن الرجل السوري البالغ 37 عاماً "لعب دوراً هاماً في الحرب الأهلية السورية في تنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين".

وأضافت "نشتبه بأنه من منصبه في الدولة الإسلامية ساهم بجرائم حرب ارتكبها التنظيم في سوريا".

وأكد ممثلو الادعاء في بيان أن المشتبه به طلب اللجوء في هولندا في 2019 واستقر في قرية أركيل في جنوب غرب البلاد بعد عام، حيث ألقي القبض عليه الثلاثاء.

ويُشتبه في أن الرجل شغل منصبًا رفيع المستوى في جهاز الأمن في تنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2015 و2018، بحسب ما ذكرت النيابة، وأنه شغل سابقًا المنصب نفسه لمدة عامين في جبهة النصرة.

ويشتبه في أن الرجل كان ناشطاً لصالح التنظيمين وداخل مخيم اليرموك للاجئين وحوله. وسيمثل أمام قاضي التحقيق في لاهاي في 20 كانون الثاني يناير.

وأقيم مخيم اليرموك في خمسينيات القرن الماضي، وكان في البداية مخيمًا للاجئين أنشئ للفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم بعد إنشاء دولة إسرائيل في 1948.

وأصبح المخيم عبر العقود منطقة سكنية وتجارية، سيطرت عليهفصائل معارضة في 2012، وسقطت بعد ثلاث سنوات في أيدي تنظيم الدول الإسلامية.

وفي أيار مايو 2018، استعادت الحكومة السورية السيطرة على المخيم بعد سنوات من القتال والقصف المُدمِّر.