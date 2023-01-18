القيادة المركزية الأمريكية تعلن إعادة 142 عائلة من مخيم الهول في شمال سوريا إلى العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إعادة 142 عائلة من مخيم الهول في شمال سوريا إلى العراق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، إنه "تم إعادة توطين 142 عائلة بما يشكل مجموع أفرادها 580 عراقي كانوا من ضمن العوائل الساكنة في مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا، تم توطينهم في مخيم جدعة-1 في العراق من قبل الحكومة العراقية".

وأضاف البيان "تشكل هذه العودة جزءاً من العملية المستمرة من قبل الحكومة العراقية والجهود الدولية لإعادة تأهيل وتوطين أكثر من 25 ألف من الجنسية العراقية والموجودين حالياً في مخيم الهول".

وأشار البيان إلى أن "الحكومة العراقية ملتزمة بإنجاح إعادة دمجهم في المجتمع".

وعلق قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا حسبما أفاد البيان قائلاً "نثني على الحكومة العراقية دورها الشجاع والبناء في إنجاح هذه العملية خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف أنه "بالتعاون مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية، سنستمر في جهودنا لتخفيض أعداد ساكني مخيم الهول، وتجنب جهود داعش لاستغلال الظروف".

وأكد كوريلا أنه "لفترة طويلة تم اعتبار مخيم الهول علامة للمعاناة الإنسانية وبيئة خصبة لتجنيد عناصر داعش".

وتابع "لهذا نعتبر إعادة توطين وتأهيل ودمج هؤلاء عملية مهمة جداً للعراق والمنطقة، وللاستمرار في عملية دحر داعش".