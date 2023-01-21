تجارة كوردستان تكشف عن موعد صرف مستحقات الفلاحين لعام 2015

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان كمال مسلم اليوم السبت عن موعد صرف مستحقات فلاحي الإقليم من تسويق محصول القمح لعام 2015.

وقال مسلم في تصريح لكوردستان 24، إنه تحدث إلى وزير التجارة العراقي بهذا الصدد، وسيصدر غداً الأحد قرار صرف مستحقات فلاحي كوردستان لعام 2015.

وبدأت الحكومة العراقية العام الماضي بصرف المستحقات المالية المتأخرة للفلاحين والمزارعين في الإقليم. وسددت دفعة عام 2014 في تشرين الأول أكتوبر 2022.

وتبلغ قيمة المستحقات المتأخرة أكثر من 570 مليار دينار للأعوام 2014 و2015 و2016.

وصرفت بغداد لفلاحي كوردستان ما قيمته 268 مليار دينار إلى الآن، ولا تزال بذمتها أكثر من 300 مليار دينار.