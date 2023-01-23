بالفيديو | تظاهرات أمام السفارة السويدية ببغداد احتجاجاً على حرق المصحف

أربيل (كوردستان 24)- تظاهر عشرات المواطنين العراقيين أمام مبنى السفارة السويدية في بغداد اليوم الاثنين احتجاجاً على حرق القرآن الكريم في السويد.

وأحرق سياسي مناهض للهجرة من اليمين المتطرف مصحفاً بالقرب من السفارة التركية في السويد، مما أثار ردود غاضبة فعل بين دول العالم الإسلامي.

وانطلقت التظاهرات بعد يوم من بيان أصدره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ندد فيه بإحراق المصحف، ودعا إلى جميع "تواقيع استنكارية مليونية" وإرسالها إلى السفارة السويدية.

وقال مراسلنا إن عشرات المواطنين تجمعوا أمام مبنى السفارة السويدية، إلا أن قوات الأمن حاولت منعهم من الاقتراب، مما أسفر عن وقوع صدامات.

وأضاف أن قوات الأمن منعت الطواقم الصحفية من تغطية الاحتجاجات.

وأظهرت لقطات بثتها كوردستان 24 احتكاكاً بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين ألقوا الحجارة على حرس المبنى.