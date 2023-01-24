السوداني يؤكد التزام العراق بالشراكة مع الناتو

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني يوم الاثنين، التزام العراق بالشراكة مع الناتو، فيما بين أن القوات الأمنية العراقية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة في قدرتها على محاربة الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي الناتو الأدميرال ستيوارت مونش والوفد المرافق له".

ولفت الى أن "السوداني أعرب خلال اللقاء عن تقديره موقف الحلف الداعم للعراق في مواجهة الإرهاب من خلال تقديم التدريب لقواتنا الأمنية، مؤكداً التزام العراق بالشراكة مع الناتو والحرص على استدامة العمل المشترك".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، إلى "أهمية ترسيخ الأمن في العراق وانعكاسه على أمن المنطقة والعالم"، مبينا، أن "القوات الأمنية العراقية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة في مقدرتها على محاربة الإرهاب".

من جانبه، أكد الأدميرال مونش "التزام الحلف بتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية من خلال تقوية المؤسسات الأمنية وتدريب الضباط وضباط الصف.

وأشار إلى "تميز مستوى التنسيق بين قادة الحلف ونظرائهم العراقيين"، مثنياً على "القدرات العسكرية والميدانية التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية".