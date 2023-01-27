السوداني: قانون النفط والغاز أهم خطوة في تنظيم العلاقة مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن قانون النفط والغاز أهم خطوة في تنظيم العلاقة مع إقليم كوردستان.

وقال السوداني في مقابلة مع قناة فرانس 24، إن "قانون الموازنة سيساهم في حل الجزء الأكبر من مسألة التحويلات المالية وفق الدستور".

وأضاف "ومن ثم سننتقل إلى الخطوة الأهم المتمثلة بتشريع قانون النفط والغاز، الذي ينظّم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط".

وأكد أن "الاعتداء على الأراضي العراقية عمل مرفوض ومدان ولدينا مواقف رسمية، قسم منها رفعت على مستوى بلاغات إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة".

وأشار إلى أنه "منذ اليوم الأول لمباشرتنا بمهام عملنا، كنا على درجة من الحرص لممارسة دور التقريب بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية وباقي الأشقّاء العرب لإدامة التقارب والتفاهم، وصولاً إلى الأمن وخفض التوترات في المنطقة".

وشدد على أنه "حصلنا على تأكيدات من هذه الدول، ونحن مستمرون بالمساعي"، مشيراً إلى أن "هناك حرصاً من الدولتين على استئناف هذه الاجتماعات برعاية العراق، وقريباً سنساهم بتحقيق لقاء في بغداد".