واشنطن توقِف 3 أشخاص بتهمة محاولة اغتيال صحفية بدعمٍ إيراني

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الادّعاء الأميركي اتهامات لثلاثة أعضاء في منظمةٍ "إجرامية" بشرق أوروبا، بالتآمر مع إيران لاغتيال صحفية وناشطة تحمل الجنسية الأميركية، بحسب رويترز.

وأوضحت وزارة العدل في بيانٍ لها، أن رأفت أميروف وبولاد عمروف وخالد مهدييف متهمون بأنهم قتلة مأجورون وبغسل الأموال؛ لدورهم في المؤامرة المدعومة إيرانياً التي جرى إحباطها.

وقال وزير العدل الأميركي، ميريك جارلاند "كشفت الضحية انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان والمعاملة التمييزية التي تتعرض لها النساء، واستخدام السجن التعسفي والتعذيب والإعدام".

وأشار جارلاند إلى أن مهدييف اعتُقِل العام الماضي في نيويورك؛ لحيازته بندقية خارج منزل الصحفية مسيح علي نجاد في بروكلين.

كذلك لفت إلى أن عمروف ألقي القبض عليه في جمهورية التشيك في وقت سابق من شهر يناير كانون الثاني الجاري.

بينما أُلقي القبض على أميروف، الخميس، على أن يُمثَّل أمام جلسة استماع تمهيدية بمحكمة اتحادية في مانهاتن لاحقاً.

وانتقدت الصحفية المذكورة، القوانين الإيرانية التي تفرض الحجاب، ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لنساء يخالفن تلك القوانين.