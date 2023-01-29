يشمل أربيل والسليمانية.. "المركزي العراقي" يوسّع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين

أربيل (كوردستان 24)- وجه البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، توسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان تلقته كوردستان 24، أنه "وجه المصارف الحكومية (الرافدين – الرشيد – المصرف العراقي للتجارة TBI) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد – البصرة – النجف – أربيل – السليمانية)".

ووجه البنك أيضاً "أن يكون استقبال الطلبات صباحاً ومساءً لشمول عدد أكبر من المسافرين".

ولفت إلى أن "بيع الدولار النقدي يشمل المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية عن طريق منافذ البيع المخصصة في المصارف، بعد تقديم المتطلبات الخاصة بالسفر (الفيزا أو خروجية المركبة)".