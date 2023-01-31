سیاسة

العراق بالمرتبة السابعة.. منظمة الشفافية العالمية تعرض قائمة أكثر الدول العربية فسادا

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- ذكرت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، ان العراق احتل المرتبة السابعة ضمن قائمة دول العربية الأكثر فسادا، وبالمرتبة 157 في أكثر دول العالم شفافية لعام 2022 من أصل 180 دولة مدرجة.

وبذلك يبقى العراق في المرتبة نفسها عربيا وعالميا منذ عام 2021.

وأفاد تقرير المنظمة، بأن "الدنمارك حصلت على المرتبة الاولى بأقل دول العالم فسادا وأكثرها شفافية بـ 90 نقطة، تليها فنلندا ونيوزلندا التي حصلتا على المركز الثاني والثالث على الترتيب بـ 87 نقطة ثم النرويج على المركز الرابع بـ 84 نقطة، وجاءت سنغافورة والسويد بالمرتبة الخامسة والسادسة على التوالي بـ 83 نقطة".

وبحسب التقرير، فإن "العراق حصل على المرتبة 157 عالميا بـ 23 نقطة وبالمرتبة السابعة كأكثر الدول العربية فسادا متقدما على ارتيريا وليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال.

وحصلت الصومال وسوريا وجنوب السودان وفنزويلا واليمن على المراتب الأعلى بالفساد باحتلالها المراتب الاخيرة بالجدول، حسب التقرير.

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