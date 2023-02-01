سیاسة

هيئة النزاهة: مساحة الفساد واسعة ،وجهود لاسترداد ملايين الدولارات من دول الجوار

author_image Kurdistan24 اربیل
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العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، الاول من شباط  عن التحرك لاسترداد أكثر من ثلاثة ملايين دولار من دولة مجاورة.

وقال رئيس الهيئة حيدر حنون في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "صندوق استرداد الأموال يهدف لاستراد أموال العراق المهربة وغيرها"، مبينا انه "تم استرداد الأموال في عدد من الدول".

وأضاف ان "هناك أكثر من ثلاثة ملايين دولار سيتم استردادها من أحدى دول الجوار"، مشيرا الى ان "مساحة الفساد واسعة ونعمل على الحد منها".

وذكر ان "مكافحة الفساد من أولويات المنهاج الوزاري"، لافتا الى "محاصرة الفاسدين دولياً من خلال عقد الاتفاقات".

وذكر حنون ان "القضاء يقدم دعماً كبيراً لهيئة النزاهة"، مشددا على ان "مكافحة الفساد مسؤولية جماعية".

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