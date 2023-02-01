ثقافة وفنون

اليونسكو تضع ثقافة كوردستان وتراثها وآثارها في قائمة اهتماماتها الأممية

عبّرت اليونسكو وكوردستان عن أملهما في توسيع مستوى المشاريع في الإقليم
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان آثار كوردستان اليونسكو

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) باولو فونتاني اليوم الأربعاء إن المنظمة الأممية تضع التربية والآثار والتراث الكوردستاني في صلب اهتماماتها.

تصريحات فونتاني نقلها موقع حكومة إقليم كوردستان خلال لقائه مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفن دزيي، إذ سلط الجانبان الضوء على البرامج والعمل المشترك.

وتطرق سفين دزيي إلى الوضع الراهن، وأعرب عن شكره وتقديره إلى اليونسكو على ما تقدم من عمل وأنشطة في إقليم كوردستان، ولا سيّما في مجال التربية والمشاريع المتعلقة بحماية التراث.

وعبّر الجانبان عن أملهما في توسيع مستوى المشاريع مع إقليم كوردستان من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية.

وتحدث فونتاني عن عمل اليونسكو ومشاريعها في إقليم كوردستان، وقال "نولي أهمية بالتربية وحماية الآثار والتراث في إقليم كوردستان".

وفي عام 2022، وقع إقليم كوردستان نحو 47 عقداً مع جامعات ومؤسسات أجنبية في خطوة تهدف لتعزيز قطاع الآثار وإعادة تأهيله.

ويمتلك إقليم كوردستان تاريخاً ثرياً لمختلف الحقب بما يشمل مواقع أثرية مكتشفة وأخرى لا تزال قيد الدراسة في محافظاته الأربع أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.

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