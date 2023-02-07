تركيا| حصيلة ضحايا الزلزال ترتفع إلى أكثر من 23 ألفاً بين قتيلٍ وجريح

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وما لا يقل عن 20 ألف جريح.

وضرب زلزالٌ منطقة شرق المتوسط فجر الاثنين، تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى وانهيار مئات الأبنية في جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وقالت الوكالة الحكوميّة التركيّة لإدارة الكوارث (AFAD)، إن عدد الضحايا بلغ حتى صباح اليوم الثلاثاء، (3381) قتيلاً، و20 ألفاً و426 جريح بإصابات متفرّقة.

وأضافت "تسبب الزلزال بانهيار 5775 مبنى بالكامل، وتضرر أكثر من 11 ألف آخر، بأضرار مختلفة".

وتُعَد هذه الهزّة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 آب 1999 الذي تسبّب بمقتل 17 ألف شخص، وإصابة آلافٍ آخرين وتدمير هائل في الأبنية.

و"تعرضت مدن مرعش، هاتاي، ليلوك، كلس، أوصمانية، ملاطية، سمسور، ديار بكر، روها وأضنة"، لأكبر الخسائر البشرية والمادية عن باقي المناطق التركية الأخرى.

كما تعرّضت مدن وأرياف حلب وجبلة واللاذقية وإدلب وطرطوس وحماه في سوريا لأضرارٍ مماثلة، وسط مناشداتٍ للمجتمع الدولي بـ "مدّ يد العون" لضحايا الزلزال.