الأنواء تحدّد المناطق الأكثر تعرضا للهزات الأرضية في العراق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن المناطق الأكثر تعرضاً للهزات الأرضية في العراق، فيما حدّدت شرطاً لإنشاء الأبنية المرتفعة والأبراج.

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة سميرة رضا خلف في تصريح للعراقية الإخبارية، إن "الزلزال الذي حصل في تركيا مدمّر، والهزات الأرضية ستستمر لحين استقرار الهزات الارتدادية في المنطقة".

وبين أن "الحزام الزلزالي يمتد من جبال زاكروس الى جبال هملايا".

وتوقعت "استمرار الهزات الارتدادية بسبب عدم استقرار الصفائح بسبب الزلزال المدمر"، مشيرة الى أن "العاصمة بغداد بعيدة عن خط الزلازل وتتأثر أحياناً في الهزات الارتدادية بشكل بسيط".

وتابعت أن "المناطق المرشحة بتأثرها بالزلازل هي المحاذية لإيران والتي تكون نشطة، إضافة الى قضاءي بدرة، وعلي الغربي، والناصرية، وكركوك ،وخانقين، ونينوى".

وأوضح أنه "تم وضع ضوابط وأسس لتلافي الكوارث، حيث إن أي مشروع يراد تنفيذه كأبراج عالية أو سدود لا تنشأ إلّا بوجود دراسة زلزالية لتلافي الكوارث الطبيعية".