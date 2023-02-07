الصحة العالمية تخشى أن تكون حصيلة قتلى الزلزال أعلى "بثماني مرات من الأرقام" الأولى

أربيل (كوردستان24)- توقعت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن تكون حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب الإثنين جنوب تركيا وشمال سوريا وبلغت قوته 7,8 درجات، "أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.

ويأتي هذا في وقت أفادت فيه حصيلة رسمية أن عدد قتلى الكارثة بلغ أكثر من 5000 شخص.

وقد أظهرت الحصيلة الرسمية الأحدث بعد حوالي 24 ساعة من أولى الهزات البالغة قوتها 7,8 درجات، مقتل أكثر من 5000 شخص، إذ استمرت حصائل الضحايا بالارتفاع على جانبي الحدود مع تقدم عمليات البحث.

ففي تركيا وحدها، أحصت السلطات انهيار حوالي خمسة آلاف مبنى فيما يواجه الجرحى العالقون بين الأنقاض خطر تدني حرارة الجسم بسبب البرد الصقيعي.

وعبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن قلق المنظمة على نحو خاص إزاء مناطق لم ترد منها أي معلومات منذ وقوع الزلزال. وقال في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف: "إننا قلقون على نحو خاص بشأن المناطق التي لم تردنا معلومات منها بعد ... (تصور) الأضرار من إحدى الوسائل لاستنتاج الأماكن التي نحتاج لتركيز انتباهنا فيها".

بدورها، قالت المسؤولة في منظمة الصحة أديلهايد مارشانغ إن عدد المتضررين قد يصل إلى "23 مليونا بينهم نحو خمسة ملايين في وضع ضعف".

وسجلت ما لا يقل عن 185 هزة ارتدادية تلت الزلزالين الأولين اللذين بلغت قوتهما 7,8 درجات خلال الليل والآخر بقوة 7,5 عند الظهر ومركزهما في شمال شرق تركيا.

كذلك وقعت هزات ارتدادية خلال الليل الماضي وقبيل فجر الثلاثاء كان أقواها واحدة بلغت 5,5 درجات عند الساعة 09,13 بالتوقيت المحلي (03,13 ت غ) على مسافة تسعة كيلومترات جنوب شرق غولباشي في جنوب تركيا.