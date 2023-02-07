استئناف ضخ نفط كوردستان إلى ميناء جيهان بعد توقف مؤقت

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر حكومي مطلع عن استئناف ضخ النفط الخام من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي مساء اليوم.

وأوقف زلزال عنيف ضرب تركيا وسوريا أمس الاثنين العمليات في جيهان وعلّق تدفقات النفط الخام الرئيسية من إقليم كوردستان والعراق وأذربيجان.

وقال المصدر لكوردستان 24 "عمليات ضخ النفط إلى ميناء جيهان التركي بدأت فعلياً مساء اليوم".

ولاحقاً، قالت وزارة الثروات الطبيعية على صفحتها في فيسبوك "استؤنف تصدير نفط إقليم كوردستان من خط أنابيب الإقليم إلى تركيا في الساعة 9:45 مساء اليوم".

وسبق أن توقعت حكومة إقليم كوردستان استئناف التدفقات عبر خط الأنابيب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات تتبع السفن على ريفينيتيف أيكون ومصدر تجاري أن ناقلة النفط (فاليسينا) رست في ميناء جيهان التركي لتحميل النفط الخام، في أول عملية تحميل منذ وقوع الزلزال.

وأدى سوء الأحوال الجوية في وقت سابق من اليوم إلى توقف التحميل.

وأظهرت بيانات التتبع على ريفينيتيف الناقلة فاليسينا راسية عند رصيف في محطة بوتاس بجيهان مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي. وقال مصدر تجاري إن السفينة حصلت على تصريح للتحميل من المخزون.