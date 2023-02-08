سیاسة

تركيا تعتزم فتح معبرين حدوديين مع سوريا للمساعدات الإنسانية

author_image Kurdistan24 اربیل
سوریا سوريا تركيا زلزال

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء إن تركيا تعمل على فتح معربين حدوديين آخرين مع سوريا للتمكين من تدفق المساعدات الإنسانية إلى جارتها التي ضربها الزلزال.

وأضاف جاويش أوغلو في حديثه للصحفيين أن الأضرار التي لحقت بالجانب السوري من الطريق المؤدي إلى معبر حدودي مفتوح فقط للمساعدات الإنسانية في إطار تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تسبب صعوبات فيما يتعلق بالجهود المبذولة بعد الزلزال.

وتابع "هناك بعض الصعوبات فيما يتعلق بمساعدة تركيا والمجتمع الدولي (للوصول إلى سوريا). ولهذا السبب، تُبذل جهود لفتح معبرين حدوديين إضافيين".

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