حصيلة ضحايا الزلزال ترتفع إلى أكثر من 12 ألف قتيل وجهود الإنقاذ تتواصل

أربيل (كوردستان24)- بحسب آخر أرقام رسمية نشرت الأربعاء، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الإثنين تركيا وسوريا إلى أكثر من 12000 قتيل.

ووسط سوء الأحوال الجوية، يواصل رجال الإغاثة سباقهم مع الزمن لمحاولة إنقاذ الناجين من الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب فجرا جنوب شرق تركيا و شمال سوريا.

وتحدث مسؤولون ومسعفون عن مقتل 9057 شخصا في تركيا و2992 آخرين في سوريا جراء زلزال الإثنين الذي بلغت شدته 7,8 درجات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية غير النهائية إلى 12049 قتيلا.

من جهة أخرى أفاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأربعاء، بأن تركيا تعمل على فتح معربين حدوديين آخرين مع سوريا للتمكين من تدفق المساعدات الإنسانية إلى جارتها التي ضربها الزلزال.

وفي حديث للصحافة، قال جاويش أوغلو "هناك بعض الصعوبات فيما يتعلق بمساعدة تركيا والمجتمع الدولي (للوصول إلى سوريا). ولهذا السبب، تُبذل جهود لفتح معبرين حدوديين إضافيين".

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استضافة مؤتمر للمانحين مطلع آذار/مارس المقبل في بروكسل لجمع مساعدات دولية لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر.

وفي تغريدة، كتبت المسؤولة الأوروبية "نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح معا. قريبا سنقدم مساعدة إنسانية عاجلة معا. بإمكان تركيا وسوريا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي".