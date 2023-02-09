سیاسة

"رويترز": أول قافلة مساعدات تدخل شمال غرب سوريا اليوم

author_image سوار أحمد
سوریا قافلة مساعدات سوريا

أربيل (كوردستان24)- تصل أول قافلة مساعدات إنسانية لمنطقة شمال غرب سوريا المتضررة من الزلزال المدمر، في طريقها إلى الحدود التركية أملا في العبور اليوم الخميس.

وجاء ذلك في تصريح نقلته وكالة "رويترز"، عن مصدرين في مجال المساعدات، أوضحا أن القافلة تشمل ست شاحنات.

وعلى إثر الزلزال الذي ضرب شمال سوريا، دحضت وزارة الخارجية السورية، في بيان، "محاولات المسؤولين الاميركيين تضليل الرأي العام العالمي حول العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري، وأنه لا يوجد ما يمنع وصول المساعدات الانسانية والادوية فيما يسمى قانون قيصر الى سوريا"، مؤكدة "أنه "لا صلة له بالحقيقة".

وأضافت الخارجية السورية، أن المسؤولين الأمريكيين "يتابعون محاولاتهم لتضليل الرأي العام العالمي وبعض المنظمات والشعب الامريكي بقولهم انه ليس هنالك فى قانون قيصر والعقوبات الامريكية ما يمنع المساعدات الانسانية الطارئة والادوية عن الشعب السوري".

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن للحرة، أن العقوبات الأميركية مجمّدة حاليا، وأن المساعدات الآتية من دول عربية وصلت إلى مطارات سوريا.

ويشير عبد الرحمن إلى أن "النظام السوري يستغل "ذريعة العقوبات" الأميركية لمنع وصول المساعدات".

ويقول مدير المرصد السوري إن "المساعدات التي وصلت لم يوزعها النظام حتى في المناطق التي يسيطر عليها".

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