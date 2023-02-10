السوداني يكشف عن "نقاش أولي" مع أربيل بشأن قانون النفط ويتحدث عن موعد إقرار الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة عن وجود "نقاش أولي" مع إقليم كوردستان بشأن تشريع قانون اتحادي للنفط والغاز، كذلك أشار إلى أن مشروع قانون الموازنة سيرسل إلى البرلمان "خلال أيام".

وقال السوداني في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز عربية) إن جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل أُدرجت في الاتفاق السياسي الذي تمخض عنه المنهاج الوزاري الذي صوّت مجلس النواب.

وتابع "نحن ملتزمون بتنفيذ هذه الالتزامات، ومن أهمها تشريع قانون النفط والغاز".

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن ثمة "إشكالات ووجهات نظر متباينة" إزاء القانون، وأضاف "الآن الكل مقتنع بضرورة تشريعه".

وأوضح أن البعض يعتقد أن قانون النفط والغاز يقتصر على الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، لافتاً إلى أن القانون يشمل جميع المحافظات المنتجة للنفط.

وكشف السوداني عن وجود "نقاش أولي" بين وزارتي النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية الكوردستانية، مبيناً أن النقاش يتمحور حول المسوّدة الموجودة بشأن قانون النفط والغاز.

وبيّن أن السوداني أن الوزارتين متفقتان للبناء على المسوّدة قبل عرضها على مجلس الوزراء، وبعد ذلك سترسل إلى مجلس النواب للبت فيها.

وعندما سُئل عن موعد إقرار الموازنة، قال رئيس الوزراء إن الموازنة العامة للسنة الحالية صيغت وفق البرنامج الحكومي الذي عالج جملة ملفات ومنها سعر الصرف.

وأردف قائلاً "خلال أيام قليلة ستعرض الموازنة على مجلس الوزراء ثم سترسل إلى البرلمان".