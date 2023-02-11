أمن

الجيش النمساوي يعلّق مشاركته في عمليات الإنقاذ بتركيا

author_image Kurdistan24 اربیل
من آثار الدمار الذي خلّفه الزلزال في تركيا- عدسة كوردستان 24
من آثار الدمار الذي خلّفه الزلزال في تركيا- عدسة كوردستان 24
ترکیا زلزال الجيش النمساوي تركيا مرعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش النمساوي، اليوم السبت، تعليق مشاركته في عمليات الإنقاذ بزلزال تركيا، "بسبب الوضع الأمني".

وقال متحدث باسم الحكومة النمساوية، "وقعت هجمات بين مجموعات"، مؤكّداً أن الجنود احتموا في قاعدة "مع منظمات دولية أخرى بانتظار توجيهات"، بحسب فرانس برس.

وتمكّنت وحدة الإنقاذ النمساوية الخاصة المؤلّفة من 82 عسكرياً والتي وصلت إلى هاتاي يوم الثلاثاء، من إنقاذ تسعة أشخاص من تحت الأنقاض.

وقال المتحدث إن عودة الجنود إلى النمسا لا تزال مقررة الخميس المقبل، لكن "الوضع قيد الدراسة".

وضرب زلزالٌ منطقة شرق المتوسط فجر السادس من فبراير شباط، تسبب بمقتل أكثر من 25 ألف شخص في سوريا وتركيا اللتين تأثّرتا بالهزات الأرضية.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف