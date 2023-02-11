الجيش النمساوي يعلّق مشاركته في عمليات الإنقاذ بتركيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش النمساوي، اليوم السبت، تعليق مشاركته في عمليات الإنقاذ بزلزال تركيا، "بسبب الوضع الأمني".

وقال متحدث باسم الحكومة النمساوية، "وقعت هجمات بين مجموعات"، مؤكّداً أن الجنود احتموا في قاعدة "مع منظمات دولية أخرى بانتظار توجيهات"، بحسب فرانس برس.

وتمكّنت وحدة الإنقاذ النمساوية الخاصة المؤلّفة من 82 عسكرياً والتي وصلت إلى هاتاي يوم الثلاثاء، من إنقاذ تسعة أشخاص من تحت الأنقاض.

وقال المتحدث إن عودة الجنود إلى النمسا لا تزال مقررة الخميس المقبل، لكن "الوضع قيد الدراسة".

وضرب زلزالٌ منطقة شرق المتوسط فجر السادس من فبراير شباط، تسبب بمقتل أكثر من 25 ألف شخص في سوريا وتركيا اللتين تأثّرتا بالهزات الأرضية.