وفد حكومة الإقليم يجتمع مع هيئة المنافذ الحدودية العراقية

أربيل (كوردستان 24)- عقد وفد حكومة إقليم كوردستان الذي ضم المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل والمستشار في وزارة الداخلية سامي جلال ونائب المدير العام للكمارك في إقليم كوردستان عبد الله عبد القادر، اليوم الاثنين 13 شباط (فبراير) 2023، اجتماعاً مع هيئة المنافذ الحدودية العراقية.

وذكرت حكومة الإقليم على موقعها الإلكتروني أنه جرى في الاجتماع التباحث بشأن المشاكل والمعوقات التي تعترض التنسيق بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة جملة من القضايا الهادفة إلى تعزيز التنسيق وتوحيد التعرفة الكمركية بما يخدم عموم مواطني إقليم كوردستان والعراق الاتحادي.