تشاويش أوغلو: لن نسمح بتدفق جديد للاجئين السوريين بعد الزلزال

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، أن تركيا لن تسمح بتدفق جديد للاجئين من سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة فجر الإثنين الفائت.

وجاء تصريح أوغلو يوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة، تعليقاً على مزاعم أن "السوريين يتدفقون إلى داخل تركيا عقب الزلزال". وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وقال الوزير التركي "مزاعم أن ثمة تدفقاً جديداً للاجئين من سوريا إلى تركيا (بعد الزلزال) غير حقيقية، ولن نسمح بذلك، هذا أمر لا نقاش فيه".

وأضاف أوغلو، أن "المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة يجري توصيلها من خلال معبر باب الهوى الحدودي، وإن تركيا مستعدة لفتح معبرين حدوديين جديدين من منطقة كلس بعد الزلزال".

وبين أن "تركيا تسهل المساعدات الإنسانية للسوريين، ولكنها لن تسمح بتدفق جديد للاجئين السوريين، فهاتان قضيتان منفصلتان".