سیاسة

باريس تعتزم منح تأشيرات عاجلة لمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا

وأوضحت أنه في مواجهة "مأساة رهيبة من الممكن وضع تدابير خاصة، كما حصل في الماضي"
author_image أحمد حاجي
سوریا زلزال تركيا سوريا باريس تأشيرات

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم الحكومة الفرنسية منح تأشيرات عاجلة لعائلات أجانب مقيمين بشكل قانوني في فرنسا، تضررت من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، مع الحرص على ضمان أمن فرنسا. 

وقالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا رداً على سؤال الثلاثاء في الجمعية الوطنية "المسألة تستدعي تقييماً مشتركاً بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية". 

وأوضحت أنه في مواجهة "مأساة رهيبة من الممكن وضع تدابير خاصة، كما حصل في الماضي"، مضيفة أن هذا يتطلب "دراسة متأنية لضمان الاستقبال في ظروف آمنة لأراضينا". 

وفي سوريا، تعتبر المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال محافظة حلب وفي إدلب (شمال غرب)، من أكثر المناطق تضرراً جراء الزلزال، ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً) على هذه المنطقة جزئياً. 

وأشارت كولونا، إلى أنّ الأجانب الموجودين حالياً في تركيا وسوريا، ويحملون تصريح إقامة في فرنسا، ستتم مساعدتهم "لتسريع عودتهم إلى بلادنا".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف