فيديو| العودة الاضطرارية من تركيا.. هل طوى السوريون صفحة اللجوء بعد الزلزال؟

أربيل (كوردستان 24)- عاد مئات اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلدهم عقب الزلزال الذي ضرب الاسبوع الفائت عدداً من المدن التركية.

جاء ذلك، بعد سماح الحكومة التركية للسوريين الحاملين بطاقات إقامات مؤقّتة (الكملك) ضمن الأقاليم التي تعرضت للزلزال، بمغادرة البلاد لمدة ستة أشهر.

ويستقرُّ في تركيا قرابة أربعة ملايين سوري، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، فرّوا من بلادهم التي تشهد حرباً أهلية منذ نحو 12 عاماً.

ورغم عدم وجود إحصائيةٍ دقيقة لعدد اللاجئين السوريين القتلى جراء الزلزال، إلا أن السلطات التركية أرسلت أكثر من 1500 جثمان إلى سوريا.