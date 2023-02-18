سیاسة

سوناك وهاريس يصفان صراع أوكرانيا بأنه "حرب عالمية"

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العالم روسيا أوكرانيا أمريكا بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن ريشي سوناك ونائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس أدانا الدول التي تدعم جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، ووصفاً الحرب بأنها "حرب عالمية".

وذكر المكتب في بيان عقب اجتماعهما في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت "رئيس الوزراء ونائبة الرئيس (الأمريكي) هاريس أدانا تلك الدول التي تدعم جهود بوتين سياسيا وعسكريا".

وأفاد البيان "اتفقا على أن حرب بوتين في أوكرانيا هي حرب عالمية، سواء من حيث تأثيرها على الغذاء وأمن الطاقة أو من حيث تداعياتها على الأعراف المقبولة دوليا مثل السيادة".

 

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