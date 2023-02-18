حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 46 ألف قتيل

أربيل (كوردستان 24)- تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر السادس من شباط فبراير الجاري 46 ألف إنسان، مع العثور على ناجين جدد في الولايات التركية.

وأعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يونس سيزر، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 40 ألفاً و642 شخصاً.

جاء ذلك في تصريح أدلى به سيزر من مركز تنسيق "آفاد" في العاصمة أنقرة، السبت.

وأوضح سيزر أن أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول مساء غد الأحد.

وتابع: "ربما ستستمر جهود البحث والإنقاذ في بضعة مبانٍ".

ولفت إلى وقوع 5700 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش يوم 6 شباط فبراير الجاري.

وأوضح أنه تم منح مساعدات نقدية بقيمة 10 آلاف ليرة (531 دولاراً) لأكثر من 682 ألف مواطن، مشيراً إلى استمرار تقديم المساعدات النقدية للمواطنين.

من جهته أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في مشافي الولايات العشر المتضررة، بلغ 6 آلاف و108 أشخاص.

وأوضح في تصريح من مركز التنسيق التابع لـ"آفاد" بولاية هاتاي، أن إجمالي عدد المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية في جميع الولايات بلغ 21 ألفاً و859 شخصاً، مشيراً إلى استكمال علاج 13 ألفاً و612 شخصاً.

وارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة الحكومة والمعارضة) إلى 5 آلاف و840 قتيلاً و14 ألفاً و749 مصاباً، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 شباط فبراير الجاري.

وفي 6 شباط فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.