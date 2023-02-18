سیاسة

جوتيار عادل: وفد حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد غداً لاستئناف المفاوضات

"ثمة تفاصيل لا تزال عالقة"
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المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل
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أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل اليوم السبت إن وفد حكومة الإقليم سيزور بغداد غداً لاستئناف المفاوضات فيما يتصل بالمشاكل العالقة بين الجانبين.

وأضاف عادل في تصريح خص به كوردستان 24 أنه من المقرر أن يتوجه وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد يوم غد الأحد "لاستكمال المفاوضات".

وأشار إلى أن المباحثات مع الحكومة العراقية ستتمحور بشأن قانوني النفط والغاز والموازنة ومستحقات إقليم كوردستان المالية والمشاكل العالقة بين الجانبين.

وكان عادل أعلن في مقابلة سابقة عن توصل أربيل وبغداد إلى "اتفاق أولي" بشأن قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، لافتاً إلى أن الاتفاق حدد مهام كلا الجانبين.

وقال حينها إن "ثمة تفاصيل لا تزال عالقة"، وهي بحاجة إلى مزيد من الحوار بما يضمن "عدم تجاهل" حقوق إقليم كوردستان المثبتة دستورياً.

وفي 11 من الشهر الجاري، أجرى وفد حكومة إقليم كوردستان زيارة إلى بغداد استمرت يومين وعقد خلالها سلسلة مباحثات مكثفة مع وزارتي النفط، والتخطيط، بالإضافة هيئة المنافذ الحدودية وشركة تسوق النفط العراقية (سومو).

وتأتي هذه الخطوات، بعد زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى بغداد في أواخر العام الماضي، بحث خلالها مع الرئاسات الأربع العلاقة بين أربيل وبغداد.

وخلال زيارته، شدد مسرور بارزاني على ضرورة تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان، كما أكد رغبة الإقليم في التوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة بين الجانبين.

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