شبكة الإعلام العراقي ترفض استطلاع "الصباح" بشأن كوردستان وتفتح تحقيقاً

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي لما نشر في صحيفة الصباح من استطلاع تحت عنوان "هل سيُحَل إقليم كردستان".

وكانت الصحيفة، الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، نشرت تقريراً أشارت فيه إلى أن غالبية مواطني إقليم كوردستان يرغبون بالعودة إلى السلطة المركزية وحل كيان الإقليم. واستندت الصحيفة في تقريرها إلى ما أسمته مركز لاستطلاع الرأي.

وردّت حكومة إقليم كوردستان بشدة على ما أوردته الصباح، وقالت على لسان دائرة الإعلام والمعلومات إن ما جاء في الصحيفة لا يستند إلى أي أساس علمي ومجانب للحقيقة، مشيرة بذلك إلى استفتاء الاستقلال الذي حظي بالأغلبية الساحقة للاستقلال عن العراق.

وقال مجلس الأمناء في بيان إنه يؤكد التزام الشبكة بخطاب الدولة الرسمي المنسجم مع الدستور العراقي وقانون الشبكة، ويبدي رفضه لما نشر في صحيفة الصباح تحت عنوان (استطلاع: الأغلبية تفضل الارتباط بالحكومة الاتحادية - هل سيُحَل إقليم كردستان؟)".

وأضاف المجلس في بيانه أنه وجّه رئيس الشبكة بـ"التحقيق العاجل في نشر الموضوع وإعلامنا بالنتائج في غضون 24 ساعة".

وقبل ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية إن ما ورد في جريدة الصباح الرسمية عن إقليم كوردستان "لا يمثل وجهة نظر حكومية".

وحذفت الصحيفة لاحقاً المقالة من موقعها الإلكتروني بعد بيان حكومة الإقليم.