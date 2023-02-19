سیاسة

خلوصي أكار: أكثر من 10 آلاف سوري عادوا إلى بلادهم طوعياً بعد الزلزال

وأشار إلى أنه "تبيّن أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة كلياً"
author_image أحمد حاجي
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
ترکیا خلوصي أكار 10 آلاف سوري العودة إلى سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، إن 10 آلاف و633 سورياً غادروا تركيا بعد وقوع الزلزال فجر يوم الإثنين 6 من شباط الماضي، باتجاه الأراضي السورية بشكل طوعي.

وأضاف أكار أن "بعض الجهات المغرضة أطلقت ادعاءات بأن هناك تدفقاً للاجئين عبر الحدود إلى ولاية هاتاي" التي تضررت بشكل كبير من الزلزال.

وأشار إلى أنه "تبيّن أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة كلياً"، وأنه لا توجد عمليات عبور للاجئين باتجاه تركيا سواء من البوابات الحدودية أو الشريط الحدودي".

وأكد الوزير التركي أن "10 آلاف و633 سورياً عادوا من تركيا إلى بلادهم طواعية بعد الزلزال".

ووفقاً لوكالة الأناضول فإن مسؤولين من معبر يايلاداغي جنوبي هاتاي أكدوا للوزير أكار عدم وجود أي عبور للاجئين باتجاه تركيا من هذه البوابة، وأنه على العكس هناك عمليات عودة نهائية إلى سوريا.

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