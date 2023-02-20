بسبب صور للاحتجاجات.. إيران تلغي مشاركتها في حوار رايسينا الهندي

أربيل (كوردستان 24)- قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لن يحضر حوار رايسينا في الهند، منتقدا مقطعا مصورا نشره منظمو المؤتمر يُظهر احتجاجات في الجمهورية الإسلامية.

ويشارك في هذا التجمع الجيوسياسي السنوي، الذي تستضيفه وزارة الخارجية الهندية ومؤسسة أوبزرفر للأبحاث الشهر المقبل، صانعو سياسيات في العالم بينهم وزراء وممثلون للقطاع الخاص وأكاديميون وإعلاميون.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "حضور وزير الخارجية كان على جدول الأعمال... لكننا شهدنا عملا غير مهني من المنظمين على شكل مقطع مصور".

وتضمن المقطع الذي انتقدته إيران، والمنشور على موقع مؤسسة أوبزرفر للأبحاث، لقطات لإيرانيات يقمن بقص شعرهن بأنفسهن تعبيرا عن الاحتجاج على قواعد الحجاب الصارمة في الجمهورية الإسلامية في أعقاب الاضطرابات بسبب وفاة شابة إيرانية بينما كانت الشرطة تحتجزها في سبتمبر أيلول الماضي.

وقال كنعاني "إيران والهند ملتزمتان بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض".

وأضرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة على وفاة مهسا أميني، التي كانت قد اعتقلت لانتهاكها قواعد الحجاب، بشرعية المؤسسة الدينية في الداخل والخارج. وفرضت كثير من الدول الغربية عقوبات على طهران في أعقاب حملة حكومية قاسية لقمع الاحتجاجات.

وخلال مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي عُقد في ألمانيا في الفترة من 17 إلى 19 شباط فبراير، تم تهميش إيران بعدم دعوة أي مسؤول فيها، مما ترك المجال لحديث أعضاء بارزين في المعارضة منهم نجل شاه إيران الراحل.