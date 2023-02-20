في البصرة.. معرض فني للتشجيع على إغاثة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- قضى مجموعة من الفنانين العراقيين من مرسم الغدير للفنون التشكيلية في البصرة عطلة نهاية الأسبوع في رسم تصوراتهم للزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من الشهر الجاري لإظهار ما خلفه الزلزال من خراب ومآس في البلدين.

وشاهد زوار المعرض، الذي أُقيم بطول شارع الفراهيدي الثقافي بالبصرة، الفنانين وهم يرسمون أو يلونون مشاهد من الزلزال رأوها أو تخيلوها، لتسليط الضوء على الخسائر التي تعرض لها كثيرون، تحفيزا للناس على التبرع للمنكوبين.

ورسم الفنانون لوحات توضح كيف أثر الزلزال على الملايين، إذ فقد كثيرون منازلهم وعائلاتهم وأحباءهم، ولا يزال كثيرون تحت الأنقاض.

وقال الفنان حسين النجار، مدير مرسم الغدير، "الفن هو رسالة إنسانية وغالباً ما تترك الأحداث الكبرى والأحداث، سواء كانت طبيعية أو سياسية أو غيرها، الأثر الكبير على الفنان، فيبدأ بمحاولة محاكاة تلك الأحداث".

وتابع "نحن اليوم اجتمعنا لعمل ورشة فنية لكي نسلط الضوء من خلالها على الزلزال اللي حدث في تركيا وسوريا في الفترة الأخيرة".

وقالت الفنانة التشكيلية دالين الحمداني "الموضوع إنساني جداً، وممكن أن يؤثر في أي شخص عندما يشاهد النساء والأطفال والشيوخ... وممكن أن نجسد ذلك من خلال المشاهد المتكررة التي نشاهدها عبر التلفاز أو متابعة الأخبار والأحداث المستمرة"، وفقاً لرويترز.

وعن هدف المعرض، يقول الفنان حسين النجار "حقيقة هو إيصال الرسالة لأكبر عدد ممكن من الناس الموجودين في المكان والتفاعل معهم بطريقة جمالية بالإضافة إلى إيصالها للعالم حتى نسلط الضوء على هذه المأساة وإن أمكن توفير بعض المساعدات لهذه العوائل أو الناس المنكوبين".

وتجاوز العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا 46 ألفا، ويُعتقد أن الكثيرين في عداد المفقودين.