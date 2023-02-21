سیاسة

أوميد صباح يعلن نتائج زيارة وفد حكومة أقليم كوردستان الى بغداد

" بحثنا مع الجهات ذات العلاقة قانون النفط والغاز ومشروع قانون الموزانة "
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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) – قال أوميد صباح رئیس دیوان مجلس وزراء أقلیم كوردستان إن وفد حكومة إقليم كردستان عاد إلى أربيل بعد زيارة استمرت يومين لبغداد.

وأضح صباح ، أن الوفد الكوردستاني ألتقى  خلال الزيارة بوزارة النفط العراقية لبحث قانون النفط والغاز والجهات ذات العلاقة بشأن قانون الموازنة.

وتابع ، أن وفد حكومة إقليم كوردستان أجتمع مع السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، إضافة الى رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي السيد عطوان العطواني.

وقال أوميد صباح : "محادثاتنا ستستمر حتى نتوصل الى حل للقضايا العالقة خاصة فيما يتعلق بقانون النفط والغاز ومشروع قانون الميزانية."

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