مجموعة السبع تدعو صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة لأوكرانيا قبل نهاية آذار

أربيل (كوردستان 24)- حث وزراء مال مجموعة السبع صندوق النقد الدولي على تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية آذار مارس وفقا لبيان مشترك نشر الخميس.

وجاء في البيان المشترك لمجموعة السبع الصادر عن الرئاسة اليابانية عقب اجتماع في بنغالور(جنوب الهند) "نحث صندوق النقد الدولي وأوكرانيا على وضع برنامج موثوق وطموح وممول بالكامل بشروط مناسبة بحلول نهاية آذار مارس 2023".

وأكد وزراء مال الدول السبع المتطورة في بيانهم أن العقوبات حتى الآن "أضعفت بشكل كبير قدرة روسيا على شن حربها غير المشروعة، وسنواصل مراقبة فعالية العقوبات عن كثب واتخاذ مزيد من الإجراءات الجديدة إذا لزم الأمر".

وأضافت المجموعة "سنواصل أيضاً العمل بتعاون وثيق مع شركائنا لفرض عقوباتنا ومنع أي محاولة للتهرب منها أو التحايل عليها، وفي هذا السياق ندعو الدول الأخرى للانضمام إلى عقوباتنا ضد روسيا".

ومجموعة السبع هي منظمة تتكون من أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهي كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وتتخذ المجموعة قيم الحرية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، حكم القانون، والرخاء، والتنمية المستدامة كمبادئ رئيسية لها.