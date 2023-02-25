الحلبوسي يدعو الدول العربية لاتّخاذ قرارٍ نهائي بشأن سوريا!

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الدول العربية إلى اتّخاذ قرارٍ نهائي بشأن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية.

وأكّد الحلبوسي خلال مؤتمر اتحاد البرلمان العربي في دورته الـ 34 المنعقد في بغداد، على ضرورة العمل على استقرار سوريا وإعادتها إلى محيطها العربي.

مشدداً في الوقت ذاته، على أهمية توحيد جهود البيت العربي لمواجهة جميع التحديات، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال الحلبوسي، "نرحب بالأشقاء في بغداد بعد مضي 40 عاماً على استضافة المؤتمر، هذه القمة تشكّل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدان العربية".

وأضاف "نعي أهميةَ هذه المساندة العربية في المضي قدماً لعراقٍ آمنٍ، وشرقِ أوسطَ مستقرٍّ، ووطنٍ عربيٍّ ينمو ويتقدَّم بموازاة حاجات العصر ومتطلبات المرحلة الحالية والمقبلة".

وزاد "تنتظر في أعمال المؤتمر الكثيرَ من المخرجات في نقاشاتِه وطروحاتِه لقضايا الأمَّة العربية، ومستجدات الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمهم العاجل".

وتابع "آن الأوان للبيت العربي أن يوحِّدَ الجهودَ، ويَنبذَ الخلافات الجانبية؛ للوقوف أمام التحديات الراهنة دولياً وإقليمياً من خلال صياغةِ استراتيجيةٍ شاملةٍ وواقعيةٍ تجاه المشكلات العالقة منذ فترة طويلة".

وجدّد الحلبوسي تأكيده على أن "العالم اليوم يمرُّ بظروف صعبة للغاية، تتطلَّب عملاً تشاركياً وجهوداً استثنائيةً وتكثيفاً للمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن، في مقدمة تلك القضايا قضيةُ الأمن الغذائي التي بحثناها في اللقاء البرلماني العربي في القاهرة، وما يترتب على جميع الخططِ المعروضة من جهودٍ حكوميةٍ لتنفيذِها على أرض الواقع".

في غضون ذلك، شدّد رئيس مجلس النواب على بلاده "ترفض اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني، بحقِّ الأشقاء الفلسطينيين".

مجدداً تأكيد العراق على موقفِه "الثابتِ والمبدئي من القضيةِ الفلسطينية، ومهما مرَّ الوقتُ وتغيَّرت الظروفُ الدولية فإننا ننطلق من رؤيةٍ وإيمانٍ راسخٍ بأحقية إخوانِنا الفلسطينيين بإقامةِ دولتِهم الفلسطينية المستقلَّة وعاصمتها القدس الشريف".

وأشار إلى أن "سوريا في الأيام الأخيرة مرت بظروف صعبة إثر الزلزالِ المدمرِ، وأوقع أضراراً بالغة بالأرواح والممتلكات، وكلُّ ذلك يلزمُنا جميعاً بالسعي والاستمرارِ في واجب المساندة والدعم إلى حين إنجلاءِ تداعيات الأزمةِ وآثارِها الصعبة".

ودعا الحلبوسي الدول العربية على جميع المستويات البرلمانية والحكومية باتّخاذ "قرار نهائي بعودة سوريا إلى محيطِها العربي، وإلى ممارسة دورِها العربي والإقليمي والدولي بشكلٍ فاعلٍ، والعمل الجاد لاستقراره وإعادة تأهيل بناه التحتية، وعودة أشقائنا السوريين، الذين هجَّرتهم الحرب، إلى ديارهم وبلادهم معزَّزين مكرمين".