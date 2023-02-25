أمن

قوات سوريا الديمقراطية تعلن تعليق أنشطتها العسكرية ضد تركيا بسبب الزلزال

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کوردستان تركيا قوات سوريا الديمقراطية زلزال سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم السبت تعليق أنشطتها العسكرية ضد تركيا بعد الزلزال المدمر الذي أوقع آلاف الضحايا.

وقال مسؤول مركز الإعلام في قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي في بيان تلاه عبر تسجيل مصور "بسبب زلزال السادس من شباط في تركيا وسوريا، أوقفنا الأنشطة العسكرية ضد تركيا".

وأضاف "كذلك أبدينا استعدادنا لمساعدة المنكوبين في شمال كوردستان ومناطق شمال شرق سوريا، بيد أن طلبنا جوبه بالرفض من جانب نظام الأسد والمعارضة السورية وتركيا".

وتابع شامي قائلاً "بعد الزلزال، هاجمتنا تركيا 20 مرة، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين".

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