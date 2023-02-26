150 عائلة تغادر الهول إلى الجدعة.. ونائبٌ يتّهم بغداد بعدم الاكتراث

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن تغادر، يوم غدٍ الإثنين، نحو 150 عائلة عراقية من مخيم الهول شمال شرقي سوريا إلى مخيم الجدعة جنوبي الموصل.

وقال النائب العراقي عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، "هناك 150 عائلة من سكان مخيم الهول السوري تستعد للانتقال إلى مخيم الجدعة في جنوب الموصل".

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وأضاف "رغم رفضنا لهكذا إجراءات وتحفظنا عليها، لكن يبدو أن السلطات تواصل عملها دون الاكتراث بأمن وسلام أهالي نينوى والموصل خصوصاً".

وأكّد الدوبرداني في بيانٍ صحفي تابعته كوردستان 24، أن السلطات العراقية "تتحمل تبعات هذه الإجراءات".

وسبق أن استقدم العراق مواطنيه من داخل مخيمات اللجوء في سوريا، وأسكنتهم في مخيمات ضمن الأراضي العراقية.

وآخر قافلة لاجئين وصلت العراق، أعلن عنها مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، منتصف يناير كانون الثاني الماضي، بعد نقل 142 عائلة من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة بمحافظة نينوى.

وأُنشئ مخيم الهول أوائل عام 1991 خلال حرب الخليج الثانية لإيواء اللاجئين العراقيين، وأُعيد فتحه لاحقاً بعد تدفق المهاجرين العراقيين إلى سوريا عقب دخول الولايات المتحدة العراق عام 2003.