من الهول إلى الجدعة.. قافلة "عوائل داعش" تتحرك باتجاه العراق

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر مطلعة الأربعاء بتحرك القافلة التي تنقل "عوائل داعش" من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية.

وتفيد الأنباء بان القافلة غادرت مخيم الهول السوري القريب من الحدود العراقية. ومن المقرر أن تصل إلى المخيمات الواقعة في جنوب الموصل ولا سيما الجدعة.

ويقدر عدد أفراد القافلة بنحو 100 أسرة مؤلفة من نحو 700 نسمة بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، حسبما ذكرت المصادر المطلعة.

هذا وحذر رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية شيروان الدوبرداني من هذه الخطوة. وسبق أن قال النائب إن تلك العوائل سيتم نقلها "خلال الساعات القادمة".

وامتنعت بعض الدول عن استعادة مواطنيها، وأرجعت ذلك لأسباب أمنية، أو سعت لتجريدهم من الجنسية بسبب انتمائهم لتنظيم داعش.

وقال الدوبرداني، وهو نائب عن نينوى، إنه "بذل كل ما بوسعه من أجل (منع نقل عوائل داعش)، إنصافاً لذوي الشهداء وضحايا داعش".

وأضاف في بيان "لكن يبدو أن هناك تعمداً في نقلهم الى داخل محافظة نينوى".

وقبل أيام قلائل، استعادت أوزبكستان 24 امرأة و69 طفلاً كانوا يقيمون في مخيم الهول ضمن أسر أخرى لعناصر داعش وذلك في سادس عملية من هذا النوع.

ويخضع مخيم الهول للنازحين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ويضم أفراداً ينحدرون من حوالي 60 دولة. وفر هؤلاء من آخر جيوب التنظيم، وأغلبهم عراقيون أو سوريون.

وانضم آلاف الأشخاص ومن مختلف الجنسيات ولا سيما العراقية، إلى تنظيم داعش واستقدموا أسرهم إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم.