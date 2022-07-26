وزارة الهجرة والمهجرين : إعادة 300 أُسرة نازحة من مخيم الجدعة الى مناطقها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم الثلاثاء، إعادة 300 أُسرة من مخيم الجدعة بالموصل، الى مناطقها الاصلية، وذلك بعد انتهاء التدقيق الأمني.

وقال وكيل وزيرة الهجرة والمهجرين كريم النوري لوكالة الانباء العراقية، في كشفٍ عن آخر إحصاء للنازحين، "إن مخيم الجدعة ينقسم الى قسمين، القسم الأول منهما يضم الأُسر النازحة من مخيم الهول الى مخيم الجدعة ووصل عددهم الى 603 أُسرة، مؤكداً أنه تم إعادة 300 أُسرة منهم الى منازلهم بعد الانتهاء من التدقيق الأمني والتنسيق مع عوائلهم والوجهاء في مناطقهم".

وأشار وكيل الوزير الى "ان مهمة الوزارة تقتصر على الإغاثة والايواء، وليس لها علاقة بالإجراءات الأمنية والتدقيق الأمني لهذه الأُسر".

وأضاف " أن الوزارة لديها نية بإنهاء ملف النازحين، وقامت الوزارة بإغلاق 50 مخيماً في فترة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولم يبقى سوى 26 مخيماً في إقليم كوردستان، ونأمل من حكومة كوردستان التعاون معنا في إنهاء ملف النازحين".

ولفت الى "ان مخيم الهول يضم 70 ألف نازحاً من جميع دول العالم، بينهم 29 ألف عراقي".