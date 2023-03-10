سیاسة

هيئة النزاهة: الحكم على وزير النقل العراقي الاسبق بالحبس الشديد

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور قرار حكم غيابي بالحبس الشديد على وزير النقل الاسبق كاظم فنجان، لاقدامه على ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمداً، مؤكدة أن المحكمة وجدت أدلة كافية ومقنعة للادانة.

وذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت قرار حكم غيابياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على وزير النقل الأسبق، مُبيِّنةً قيام المُدان بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمداً، على إثر إبرام عقد بين الشركة العامَّة لموانئ العراق وإحدى الشركات لاستئجار قطعة أرضٍ بمساحة (67,000) م2 في ميناء المعقل؛ لغرض إنشاء مجمعٍ علميٍّ، خلافاً للقانون.

وتابعت الدائرة إن "المحكمة وجدت الأدلة المُتوفّرة في هذه القضيَّة كافيةً ومقنعةً للإدانة؛ فأصدرت حكمها بحقِّ المدان وفق أحكام المادة (331) من ق.ع.ع، وإصدار أمر قبضٍ بحقِّه وإعمامه، إضافة إلى إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة للمُطالبة بالتعويض، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".

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