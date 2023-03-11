لليوم السابع.. فرنسا تشهد احتجاجاتٍ مناهضة لنظام التقاعد

أربيل (كوردستان 24)- لليوم السابع على التوالي، شهدت فرنسا احتجاجات مناهضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء تعديلات في نظام التقاعد، وسط إضرابات مستمرة أثّرت على مصافي النفط والنقل العام وجمع القمامة.

ويأمل تحالف للنقابات العمالية الفرنسية، في مواصلة الضغط على الحكومة للتراجع بشأن التعديلات التي يتمثّل أهمها في تأخير سن التقاعد إلى 64 من 62 عاماً.

ومن المتوقّع أن يشارك ما يصل إلى مليون شخص في أكثر من 200 مسيرة في عموم البلاد، وفق بياناتٍ لوزارة الداخلية الفرنسية.

في وقتٍ يواصل مجلس الشيوخ مراجعة التعديلات مع احتمال أن يجري تصويتاً بشأنها بحلول مساء غدٍ الأحد، بحسب رويترز.

وبدأت الاحتجاجات الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، في شوارع مدن كبرى من بينها تولوز ونيس.

وخرج 1.28 مليون شخص الثلاثاء إلى الشوارع، في أكبر مشاركة منذ بدء حركة الاحتجاجات، وفقاً لبيانات حكومية.

وقدرت النقابات العمالية إجمالي عدد المشاركين بنحو 3.5 مليون، في وقتٍ تظهر استطلاعات رأي أن أغلبية الناخبين يعارضون خطة ماكرون، بينما تؤيد أغلبية ضئيلة الإضرابات.

وقال المتحدث باسم شركة توتال إنرجيز، إن الإضرابات مستمرة في المصافي والمستودعات الرئيسية التابعة للشركة في فرنسا، وفق ما نقلته رويترز.

فيما قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إن الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي ستظل مضطربة بشدة خلال مطلع الأسبوع.

بينما لا تزال القمامة متراكمة في الشوارع بالعاصمة باريس، مع إشارة السكان إلى الانتشار المتزايد للجرذان، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

في وقتٍ يخطط المحتجون ليوم آخر من الإضرابات والاحتجاجات بعموم فرنسا في الـخامس عشر من شهر مارس آذار الجاري.