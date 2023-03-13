سیاسة

مجلس الوزراء العراقي يوافق على مشروع تحويل حلبجة إلى محافظة

author_image Kurdistan24 اربیل
متحف حلبجة
متحف حلبجة
العراق حلبجة إقليم كوردستان باسم عوادي مجلس الوزراء العراقي

أربيل (كوردستان 24)- وافق مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة   المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم عوادي، أكّد في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن مجلس الوزراء العراقي قرر جعل حلبجة المحافظة التاسعة عشر في العراق.

من جانبه، كتب سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان على الفيسبوك، الاثنين: أصبحت حلبجة المحافظة التاسعة عشر في العراق وفقاً لاجتماعٍ استثنائي لمجلس الوزراء العراقي.

وفي الـ 13 مارس آذار 2014، قررت الحكومة الثامنة في إقليم كوردستان جعل حلبجة محافظة.

كما اعترف مجلس النواب العراقي في الـ 31 ديسمبر كانون الأول 2013، بحلبجة كمحافظة، لكن العملية لم تكتمل.

 

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