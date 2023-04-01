الحلبوسي ينفي وجود أي خلافٍ مع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- نفى رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، وجود أي خلافٍ بينه وبين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيانٍ له السبت، "ننفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء".

وأوضح البيان الذي تابعته كوردستان 24،"نؤكد عدم وجود أي خلاف شخصي يتطلب الوساطة أو المصالحة".

وتناقلت صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، معلوماتٍ تفيد بوجود خلافٍ بين رئيسي مجلس النواب والوزراء حول تأخر إقرار قانون الموازنة العامة، بعد منح الحلبوسي نفسه إجازة لــ 15 يوماً.