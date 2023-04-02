اقتصاد

العراق يعلن تخفيض إنتاج النفط طوعياً بمعدّل 211 ألف برميل يومياً

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مبنى وزارة النفط العراقية (وكالة الأنباء "واع")
مبنى وزارة النفط العراقية (وكالة الأنباء "واع")
العراق وزارة النفط العراق إقليم كوردستان النفط

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، تخفيض الإنتاج بشكلٍ طوعي بمعدّل 211 ألف برميل يومياً، اعتباراً من مايو أيار المقبل وحتى نهاية عام 2023 الجاري.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، الأحد، أن تلك الخطوة تأتي "بهدف اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية".

كذلك "لتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق".

ونوّه البيان الذي تابعته كوردستان 24، أن تخفيض الإنتاج جاء "بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للنفط، بما لايتعارض مع سياسة الخفض السابقة".

وكانت وزارة النفط أكّدت في وقتٍ سابق، أن "الحكومة تحرص على الإسراع في استئناف الصادرات لنفط إقليم كوردستان عبر منفذ جيهان التركي والعمل على تقريب وجهات النظر خدمة للصالح العام".

وأوضحت في بيانٍ لها، "تم مراعاة المرونة المطلوبة للمضى قدماً نحو تحقيق هدف استئناف التصدير أولاً وفق المعطيات الجديدة بعد قرار المحكمة الدولية، ومن ثم بحث القضايا الفنية العالقة الأخرى بين المركز والإقليم".

 

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