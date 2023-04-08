نيجيرفان بارزاني والرئيس العراقي يعدان اتفافية أربيل وبغداد لتصدير النفط بـ "الخطوة الإيجابية"

أربيل (كوردستان 24)- عد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، الاتفاقية الموقعة بين أربيل وبغداد لاستئناف تصدير نفط كوردستان بـ "الخطوة الإيجابية".

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أنه "اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم السبت 8/4/2023 في بغداد، مع رئيس جمهورية العراق الفدرالي عبداللطيف رشيد".

وأضاف "في الاجتماع عد الجانبان اتفاق حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق الاتحادية للبدء بإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان بـ الخطوة الإيجابية، والتي يستفيد منها عموم العراق، وعبّرا عن أملهما بأن تكون هذه الخطوة بادرة لحلحلة مشاكل أربيل وبغداد الأخرى".

وأشار إلى أن "الجانبين بحثا الأوضاع السياسية والأمنية للبلد، وأكدا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار وسيادة العراق، ووصفا التفاهم والحوار لمعالجة المشاكل بالطريق القويم".

كما أن "مشروع الميزانية العامة للعراق، وعلاقات العراق مع دول الجوار والمنطقة، وعدد من المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك، شكلت جزءاً آخر من الاجتماع"، بحسب ما أفاد البيان.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، اليوم السبت، بناء على دعوة لحضور مناسبتين رسميتين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب.