أمن

الأردن يعلن انفجار صاروخ في الهواء وسقوطه قرب الحدود مع سوريا

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الصاروخ انفجر في الهواء بمنطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية
الصاروخ انفجر في الهواء بمنطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية
الشرق الاوسط الأردن سوريا إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الأردني أنّ صاروخاً انفجر ليل السبت الأحد في الجو وسقطت شظاياه في شمال المملكة بمنطقة محاذية للحدود السورية من دون أن يسبّب إصابات أو أضرار.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إنّ الصاروخ  انفجر في الهواء في منطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية، أدّى إلى سقوط شظاياه في نفس المنطقة، بحسب فرانس برس.

وأكّد المصدر نفسه أنّ "الفرق المختصّة من سلاح الهندسة الملكي تتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أيّ تفاصيل أخرى".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقتٍ سابق، أنّ صواريخ أُطلقت ليل السبت الأحد من داخل الحدود السورية.

وقال في بيان مقتضب أنّ صاروخين "سقطا في أرض خلاء بهضبة الجولان"وأن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض صاروخاً واحداً على الأقل، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

ولاحقاً أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ قصفاً على سوريا بعد إطلاق صواريخ باتّجاه هضبة الجولان.

 

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